Кто подставил Стива Уиткоффа

Версии появлялись в резиденции киргизского президента во время госвизита Владимира Путина

26 ноября президент России Владимир Путин встретился в резиденции «Ынтымак Ордо» с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Цокало много конских копыт, звенели доспехи. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тем временем поговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым на самую горячую тему дня: об утечках его разговоров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром в резиденции президента Киргизии «Ынтымак Ордо» готовились к двусторонним переговорам. Этой резиденции полтора года (строили ее примерно столько же), и она хороша, то есть прежде всего просторна. Киргизы доброжелательны, и все происходит без напряжения.

Вот в бескрайний пресс-центр входит группа единомышленников, то есть члены российской делегации, которые будут здесь подписывать соглашения: министр экономики Максим Решетников, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова... Им рассказывают, куда встать и в какой момент кому пожать руку. На кого посмотреть, они знают и сами.

А на улице уже выстроились конники с флагами России и Киргизии в руках. Церемония обещала быть живой. Не настолько живой, конечно, как накануне вечером, когда кроме лошадей в церемонии встречи участвовали беркуты, собаки и другие животные из контактного зоопарка Садыра Жапарова.

На этот раз церемония встречи запомнилась тем, что машина российского президента двигалась к резиденции в окружении большого количества лошадей, которые вообще никуда не спешили. Еще никогда, уверен, водителю господина Путина не требовалось столько сил, душевных и физических, и мужества, чтобы сдержать себя, не выкрутить руль и не рвануть по обочине навстречу подписанию документов, какими бы они ни были. Но они с шефом держались.

А по мне, так достаточно было погудеть. Это ведь лошади. Взбрыкнули бы и понесли.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин читал свою приветственную речь в здании резиденции севшим голосом. При этом он, впрочем, выходил из машины на улицу в костюме и долго стоял и ходил с президентом Киргизии по свежему воздуху, то есть ни с того ни с сего рисковал.

Тут, конечно, всех интересовал прежде всего помощник президента Юрий Ушаков с комментарием ситуации с публикацией его бесед с разными людьми о том, что заботит многих, то есть о мире.

«Разговоры (со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США.— А. К.) у нас периодически происходят. Сам текст я комментировать не буду»,— говорил Юрий Ушаков рано утром. То есть он ничего не отрицал. И конечно, не подтверждал.

Переговоры продолжались дольше, чем планировалось. Один из участников рассказал мне, что 40 минут заняло одно только выступление вице-премьера Алексея Оверчука.

— И это рекорд! — констатировал мой собеседник. Остальные участники переговоров, похоже, не были заинтересованы в их развитии. И так понятно, что все хорошо. Оставалось подписать документы.

На эту церемонию пришли уже все члены российской делегации. И не было журналиста, который не искал бы глазами Юрия Ушакова.

— А какова вероятность, что конфликт вообще закончится? — жадно расспрашивали его.— По вашему ощущению?

— А по вашему? — отвечал он вопросом на вопрос.

— Хотелось бы!

Хотелось бы? Вот и мне хотелось бы...

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Я спросил Юрия Ушакова:

— Получается, существуют проблемы безопасности таких разговоров, да? Кто-то расслабился? Говорили по открытой связи?..

Юрий Ушаков вздохнул:

— Ну да...

— А что, это у вас нормально считается — вот так просто поговорить? Привыкли друг к другу и к таким звонкам? Ну есть же закрытая связь. Что-то срочное было? Необычное?

— Конечно, необычное,— подтвердил Юрий Ушаков.— Это все очень необычно!.. Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые в общем-то кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка.

— В этом точно никто из вас, мне кажется, не был заинтересован.

— Я тоже так думаю. Нет, ну а как тогда разговаривать?.. Сотрудничества ни у кого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен.

— Господин Уиткофф тоже ведь, судя по разговору, не был заинтересован быть услышанным кем-то, кроме вас. Причем еще больше, чем вы. Вы-то вообще ничего лишнего не сказали. А он все-таки сказал.

— И Уиткофф точно не был заинтересован,— согласился Юрий Ушаков.— Помните случай с Майклом Флинном? И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как известно, в 2017 году был перехвачен разговор спецпредставителя США Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого состоялась отставка господина Флинна.

То есть Юрий Ушаков дал понять, что у Стива Уиткоффа в Белом доме могут быть недоброжелатели.

А вот у Владимира Путина и Садыра Жапарова в резиденции «Ынтымак Ордо» не было недоброжелателей. Они громко, с выражением зачитали свои заявления и ушли обедать.

На десерт Владимиру Путину оставалась вечерняя беседа с Александром Лукашенко.

