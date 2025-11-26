Суд подтвердил статус дома в Ростове-на-Дону как объекта культурного наследия

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал компании «Новотекс» в исключении здания из реестра памятников истории и культуры расположенного в Ростове-на-Дону дома. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндкес Карты Фото: Яндкес Карты

Спор о судьбе здания, расположенного на улице Буденновский, 17, известного как «Доходный дом Н.К. Чернова», возник после того, как его приобрела компания «Новотекс», а Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области признал его культурной ценностью на основе историко-культурной экспертизы. Экспертиза установила, что здание было построено в 1890 году и принадлежало купцам Черновым. В годы Великой Отечественной войны оно было существенно повреждено, но после ремонта с 1951 года в нем обосновалось управление по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой».

Владельцы пытались оспорить решение о присвоении статуса, однако Ростовский областной суд и Третий апелляционный суд подтвердили законность постановления комитета. В кассационном суде представитель компании заявил, что здание не сохранило первоначальный архитектурный облик и не имеет достоинств для признания его объектом культурного наследия. Инстанция не нашла оснований для отмены решений.

Константин Соловьев