Суда «Валдай» прошли 74 тысячи километров по Дону в 2025 году

Суда «Валдай» преодолели 74 тыс. км по акватории Донского бассейна в сезон речной навигации 2025 года, завершившийся 23 ноября в Ростовской области. Об этом рассказал директор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин на пресс-конференции в «ТАСС Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

По словам спикера, суда компании выполняли перевозки по Дону, Северскому Донцу, Цимлянскому водохранилищу и Азовскому морю, включая маршруты в район Керчи. Навигация закрылась раньше планируемого срока из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильных туманов, ограничивших безопасное движение.

«Мы перевезли большое количество пассажиров, сделали колоссальное количество рейсов. Пробежали более 70 тыс. км двумя только «Валдаями». Представляете расстояние? Мы одним «Метеором» до 2,3 тыс. км с Нижнего Новгорода пришли. А здесь – 74 тыс. км, не выходя из Донского бассейна»,– пояснил журналистам Лопаткин.

Директор СПК «Дон» напомнил, что в осенний период в Ростовскую область прибыл первый пассажирский теплоход на подводных крыльях нового поколения «Метеор 120Р», построенный специально для донского региона. В октябре начали работу два новых причала в станицах Романовской и Старочеркасской.

«Последний рейс из Романовской был прерван в Семикаракорске из-за густого тумана»,– уточнил эксперт.

Валентина Любашенко