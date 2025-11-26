Офис всегда с тобой: приложение «Цифровой монтажник» ежемесячно обрабатывает 1 млн технических заявок «Ростелекома»

В мобильном многофункциональном приложении «Единый цифровой монтажник» (ЕЦМ) ежемесячно оформляется до 1 млн технических нарядов «Ростелекома» — это свыше 90% заявок на подключение услуг клиентам, обслуживание линий связи, оборудования и инфраструктуры. Также через приложение заключается 90% договоров с клиентами — в среднем 190 тыс. в месяц.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

ЕЦМ максимально автоматизирует бизнес-процессы и повышает эффективность работы выездных специалистов, превращая их смартфоны в полноценные мобильные рабочие места. Активными пользователями приложения стали 25 тыс. специалистов «Ростелекома».

«Единый цифровой монтажник» собственная разработка «Ростелекома», объединяющая более 10 корпоративных ИТ-сервисов. С момента внедрения приложения в 2021 году на 27% удалось ускорить обслуживание клиентов, сделав их взаимодействие с выездными специалистами более простым и прозрачным.

Технические специалисты активно используют ЕЦМ для диагностики оборудования и линий связи через встроенный «Единый портал диагностики» (более 300 тыс. проверок в месяц) и чат со специалистами технической поддержки (более 7 тыс. диалогов).

В приложении доступна функция дополнительных продаж: специалисты могут предлагать клиентам услуги на основе собственной экспертизы и прямо на месте оформлять их подключение. Этот канал обеспечивает уже 20–30% от общего объема продаж.

В 2025 году в ЕЦМ появилась функция мониторинга личных достижений: сотрудники видят ключевые показатели эффективности, могут сравнить целевые и фактические значения, а также место в едином на всю страну рейтинге.

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Мы целенаправленно инвестируем в собственные разработки и развитие не только отечественной цифровой инфраструктуры, но и российского ПО. Это отвечает задачам “Ростелекома”, так как делает работу наших специалистов комфортнее и эффективнее, а также обеспечивает максимальную защищенность ИТ-ресурсов и данных».

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Чтобы нашим абонентам было удобно и комфортно пользоваться услугами, все внутренние процессы в компании должны быть идеально отлаженными, понятными и современными. “Единый цифровой монтажник” упрощает работу выездных специалистов “Ростелекома” и делает взаимодействие с клиентами технологичным и эффективным, решая задачи буквально в один клик. Мы продолжим развивать собственные цифровые решения, чтобы пользователи могли получать услуги высокого качества и оперативную реакцию на все возникающие вопросы».

Мобильное приложение «Единый цифровой монтажник» реализовано для двух операционных систем помимо Android это российская «Аврора» (включена в реестр отечественного ПО), что способствует достижению целей технологического суверенитета.

Другие новости «Ростелекома» доступны на корпоративном сайте компании.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/