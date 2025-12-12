Будем здоровы

Объем платных медицинских услуг в Краснодарском крае в январе—сентябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 9%, до 14,5 млрд руб. В Крыму показатель скромнее — 10 млрд руб., что на 2% меньше, чем годом ранее. По словам участников рынка, наиболее востребованы лабораторные анализы, МРТ и КТ, терапия, гинекология и хирургия. Вместе с тем пациенты все чаще экономят на эстетической медицине и косметологии.

Пациенты чаще всего экономят на дорогостоящих плановых операциях и госпитализации, эстетической медицине и косметологии

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае объем платных медицинских услуг средних и крупных медицинских организаций по итогам девяти месяцев 2025 года вырос до 14,5 млрд руб., что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Guide в Краснодарстате.

Рынок коммерческой медицины на юге России, и в частности в Краснодарском крае, демонстрирует уверенный рост, считает врач высшей категории, кандидат медицинских наук, глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев. «Развитию частной медицины на Кубани благоприятствуют миграционный приток в регион, сокращение коечного фонда в системе ОМС и высокий уровень конкуренции, который заставляет клиники повышать качество сервиса. Пациенты ценят возможность быстро решить проблему со здоровьем без длительного ожидания. Мы это также отмечаем по собственным клиникам группы CL, где сохраняется растущий тренд потребления услуг в пределах 15% в годовом выражении. Этот рост напрямую связан с инфляционными процессами и структурным сдвигом в поведении пациентов, которые стали больше инвестировать в превентивную медицину и целенаправленно обращаться за специализированной помощью»,— комментирует эксперт.

Медицинский директор федеральной сети клиник TEMED Екатерина Данилевич говорит, что, несмотря на регулярные флуктуации и достаточно хорошо развитый государственный сектор здравоохранения, можно сказать, что рынок коммерческой медицины на Кубани находится в состоянии устойчивого роста. Число коммерческих провайдеров медицинских услуг постоянно растет.

Заместитель директора по экономическим вопросам «РЖД Медицина» Эдуард Богосов оценивает рынок коммерческой медицины Краснодарского края как один из наиболее динамичных и перспективных в Российской Федерации, но с выраженной региональной спецификой.

«Край характеризуется относительно молодым и экономически активным населением, а также развитым туристическим кластером (Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск). Это создает постоянный базовый спрос на медицинские услуги, выходящие за рамки ОМС. Рынок активно консолидируется. На смену локальным игрокам приходят федеральные сети, например "Инвитро", что ведет к стандартизации услуг, росту конкуренции, но также и к увеличению средних цен. Рынок переходит от модели "удовлетворения спонтанного спроса" (например при острой боли) к модели "управляемого здоровья" (managed health), где растет доля программ годового прикрепления (чекап, ДМС) и плановой диагностики»,— рассуждает Эдуард Богосов.

В Республике Крым в январе—сентябре 2025 года платных медуслуг оказано на 10 млрд руб., что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, подсчитали в Крымстате.

Коммерческий директор санатория «Форос» Татьяна Клименко считает, что рынок коммерческой медицины в Крыму растет уже несколько лет: «Если раньше большинство пациентов приходило "полечить симптом" — сделать УЗИ, капельницу или массаж,— то сегодня запросы изменились. Людям важно не просто устранить боль или проблему, а разобраться с причинами, пройти комплексное обследование, получить рекомендации по питанию, физической нагрузке и сну. В Крыму сильнее всего развиваются сегменты реабилитации и профилактических программ. Причина проста: климат, море, природа и санаторная инфраструктура позволяют сочетать медицинскую помощь с отдыхом и снижением уровня стресса — это то, что пациенты сегодня очень ценят»,— рассказывает госпожа Клименко.

Дорого болеть

Средний чек на медуслуги увеличивался в течение года в пределах 12–15%, до 4,9 тыс. руб., говорит Феликс Гамзаев. По его словам, наибольшим спросом по-прежнему пользуются лабораторные услуги и анализы, консультация врачей общей практики, а также диагностические исследования.

«Такой рост обусловлен ключевыми отраслевыми факторами — общим подорожанием медицинских услуг в 2025 году (за счет повышения стоимости логистики, расходных материалов, реагентов и так далее), а также растущим интересом пациентов к комплексным решениям и дорогостоящим специализированным процедурам, что также закономерно повышает средний чек»,— объясняет господин Гамзаев.

В сети клиник «Здрава» рост среднего чека составил порядка 15% в амбулаторном звене и около 10% в стационарном. «К сожалению, эти показатели близки к значениям инфляции, однако на фоне падения покупательной способности и роста тарифов ЖКХ для населения и это можно считать позитивным результатом»,— отмечает управляющая сети клиник «Здрава» Мария Мостовая.

Средний чек в коммерческом секторе Краснодарского края за последний год увеличился на 10–15%, рассказал Эдуард Богосов. По его словам, показатель составляет от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. руб. — для первичной консультации врача-специалиста, от 4 тыс. до 7 тыс. руб. — для узкопрофильных специалистов (кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, онколог) и от 12 тыс. до 25 тыс. руб. — для комплексных диагностических программ (check-up).

«Средний чек в коммерческой медицине — понятие очень приблизительное. Тем не менее, по моим наблюдениям, он вырос примерно на 15–20%. Это связано не только с удорожанием расходных материалов, но и с тем, что качество оказываемых услуг повышается, пациенты выбирают более насыщенные комплексы. В Крыму амбулаторный прием и диагностика в среднем стоят 3,2–3,8 тыс. руб. В эстетической медицине цены выше: 7–12 тыс. руб. за процедуру»,— комментирует Татьяна Клименко.

Росту среднего чека, по словам господина Богосова, способствовала инфляция — увеличение затрат клиник на расходные материалы, оборудование, аренду и заработную плату высококвалифицированного персонала, а также сдвиги в спросе — пациенты все чаще приходят не с одной проблемой, а за комплексным обследованием, врачи назначают более современные и, следовательно, более дорогие виды диагностики (МРТ, КТ, генетические тесты), что увеличивает чек.

Здоровый интерес

Спрос на коммерческие медицинские услуги в Краснодарском крае за 10 месяцев 2025 года вырос на 8–12% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорит Эдуард Богосов. «Рост в натуральном выражении (количество посещений, процедур) несколько скромнее — около 5–7%, что указывает на опережающий рост стоимости услуг»,— добавляет эксперт.

Управляющая многопрофильным медицинским центром CL Doctor и клиники мужского и женского здоровья OXY-center Виола Скопец говорит, что спрос увеличился на 15%: «Мы отмечаем увеличение количества оказанных медицинских услуг одному пациенту за один визит на 22%. Это прежде всего комплексные программы и так называемые чекапы для осознанных пациентов, которые заботятся о себе».

Татьяна Клименко оценивает рост спроса на услуги частной медицины в Крыму в размере 9–10%.

Среди основных причин динамики господин Богосов называет постпандемийный тренд на health & wellness (население стало более внимательно относиться к превентивной медицине и регулярным обследованиям), снижение реальных доходов населения в предыдущие периоды, развитие корпоративных программ ДМС и туризма.

Господин Гамзаев говорит, что спрос остается высоким на базовые и наиболее востребованные медицинские услуги: анализы, высокотехнологичную диагностику, терапию, гинекологию и женское здоровье, хирургию. Кроме того, по словам эксперта, 2025 год отметился высоким спросом на комплексные обследования (чекапы). «Мы приняли в два раза больше пациентов, чем в 2024 году, в рамках чекап-программ с точной диагностикой для людей разных возрастов. Этот тренд особенно заметен среди молодежи, предпринимателей и спортсменов. Многие наши пациенты придерживаются принципа "предупредить дешевле, чем лечить". Регулярные чекапы действительно помогают предотвратить проблемы, требующие дорогого лечения в будущем»,— рассказывает Феликс Гамзаев.

Спрос на медицинские услуги «не эластичен», отмечает Мария Мостовая. По ее словам, он завязан на заболеваемости по нозологиям. «Делая ставку на эксклюзивные направления и технологии, можно чувствовать себя более уверенно, чем работая с регулярным амбулаторным потоком»,— говорит специалист.

По наблюдениям Марии Мостовой, наиболее востребованы флагманские направления, такие как травматология и ортопедия, хирургия боли, пластическая и общая хирургия.

Татьяна Клименко обращает внимание, что в последние годы в Крыму стали популярны расширенные программы обследования за один-два дня, когда пациент может закрыть все основные вопросы здоровья быстро и в одном месте. «Отдельно отмечу рост интереса к услугам психологической помощи. Это не просто мода — людям действительно нужна разгрузка, отдых для нервной системы и навыки управления стрессом»,— отмечает эксперт.

Эдуард Богосов говорит, что спрос имеет выраженную сезонность и специфику, но лидерами являются превентивная диагностика и чекапы, в том числе кардиологические, гастроэнтерологические и эндокринологические; амбулаторная терапия и консультации специалистов, а также лабораторная и инструментальная диагностика (МРТ, КТ, УЗИ, лабораторные анализы). Также, по его словам, сохраняется стабильно высокий спрос на стоматологические услуги, особенно терапевтические и ортопедические (протезирование).

По словам господина Гамзаева, люди, напротив, экономят на стоматологии, а также на косметологии. «В этих категориях отмечается снижение среднего чека на 10–40%. Это говорит о том, что пациенты часто откладывают дорогостоящее лечение или эстетические процедуры. Потребители активно используют рассрочку для дорогостоящих услуг, чтобы распределить финансовую нагрузку. Например, в стоматологии средний чек рассрочки может в 40 раз превышать средний чек при оплате картой. Таким образом, спрос есть, но пациентам требуется более гибкий финансовый инструмент»,— комментирует Феликс Гамзаев.

Эдуард Богосов отмечает, что пациенты чаще всего экономят на дорогостоящих плановых операциях и госпитализации, эстетической медицине и косметологии, повторных консультациях и физиотерапии. Кроме того, по его словам, люди с хроническими заболеваниями могут сократить частоту визитов к врачу для коррекции терапии или перейти на более дешевые аналоги препаратов.

«Пациенты прежде всего экономят на предварительном профилактическом ежегодном комплексном обследовании. И вторая категория — это те люди, которым показано оперативное лечение, но в силу, наверное, моральной неготовности, а кто-то и материальной, откладывают эти операции»,— отмечает Виола Скопец.

Жизнь или кошелек

На фоне активного роста рынок частной медицины сталкивается и со сдерживающими факторами. Главный из них — покупательская способность населения, отмечает господин Гамзаев.

Уровень доходов — это основной фактор сегодня, который сдерживает развитие частной медицины в регионе, считает Мария Мостовая. «У коммерческой медицины существует условно-бесплатная альтернатива, оплачиваемая страховыми взносами, вшитыми в заработную плату каждого гражданина. Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при правительстве РФ, около 35% россиян предпочитают обращаться именно в частные клиники, хотя реально такую возможность имеет лишь небольшая часть населения — примерно 4%. В то же время в 2022 году около 31% россиян использовали частные медицинские услуги регулярно»,— отмечает эксперт.

Виола Скопец также говорит, что развитие рынка коммерческой медицины в регионе прежде всего сдерживает снижение темпов роста доходов населения: «Пациент готов платить только тогда, когда остро нуждается в медицинской помощи и ее качество сочетается с высочайшим сервисом. Другой фактор — дефицит медицинских работников. Безусловно, нас будет сдерживать планируемая бюджетно-налоговая политика 2026 года, но и не нужно забывать о сохраняющейся сложности закупки медицинского оборудования, проведении технического обслуживания медицинского оборудования и закупки расходных материалов».

Эдуард Богосов считает, что кадровый дефицит — это ключевой сдерживающий фактор. «Невозможность быстрого привлечения высококвалифицированных врачей узких специальностей ограничивает рост и географическое расширение клиник. Конкуренция за кадры с госсектором и другими регионами очень высока»,— объясняет он.

Также рост рынка сдерживает высокая стоимость и сложность организации стационара, административные барьеры и конкуренция с ОМС. «Рынок в основном амбулаторный. Развитие полноценных стационаров сдерживается колоссальными капитальными затратами, длительными сроками окупаемости и сложностями с получением разрешительной документации. Высокие требования Росздравнадзора, лицензирование, постоянно меняющееся законодательство создают значительную нагрузку на операционную деятельность клиник. Государственные клиники, активно развивающие платные услуги и участвующие в программах модернизации, предлагают аналогичные услуги по более низким ценам, создавая серьезную конкуренцию для среднего ценового сегмента частных клиник»,— говорит эксперт.

Кроме того, господин Богосов обращает внимание, что рынок коммерческой медицины сконцентрирован в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В малых городах и сельской местности частная медицина представлена не таким количеством медицинских услуг, в основном это первичный прием специалистов и стоматология.

Татьяна Клименко к главным проблемам рынка коммерческой медицины в регионе, сдерживающим его развитие, также относит нехватку квалифицированных кадров, высокую стоимость оборудования и усложнение нормативной базы при оказании медицинских услуг.

«Себестоимость медицинских услуг сильно выросла за счет роста цен на медицинские расходные материалы, медикаменты, оборудование. Параллельно спрос населения также имеет свои ограничения. По нашей экспертной оценке, пациенты готовы тратить на свое здоровье не более 30–40 тыс. руб. в квартал, что существенно ниже суммы средних чеков на медицинские услуги. Однако основной проблемой можно назвать кадровый дефицит медицинских специалистов. Причем медицинских специалистов всех уровней, от среднего до высококвалифицированного персонала»,— говорит Екатерина Данилевич.

Основной же угрозой рынку, по ее словам, на фоне увеличения себестоимости, падения спроса и кадровых проблем является появление и рост количества провайдеров, которые нарушают медицинскую этику. «Ведутся агрессивные и местами необоснованные продажи, что наносит урон доверию к коммерческому сегменту медицины. При этом в первую очередь страдают этичные и высококвалифицированные игроки»,— заключает эксперт.

Наталья Решетняк