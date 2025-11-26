Силуанов: техсбор не ударит по потребителям

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение технологического сбора не окажет значительного влияния на потребительское настроение. По его словам, сбор будет способствовать развитию технологического суверенитета страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Силуанов добавил, что максимальная ставка сбора установлена на уровне 5 тыс. руб. «Естественно, что эта максимальная ставка будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие. В целом ставка, предполагается, будет значительно ниже максимальной»,— сказал министр на засдедании Совета федерации (цитата по ТАСС).

Введение технологического сбора будет проходить поэтапно. Сначала он затронет готовую электронную продукцию — ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, а впоследствии распространится на компоненты и модули для аппаратуры.

Подробнее о мерах поддержки промышленности России — в материале «Ъ» «Промышленности протрубили сбор».