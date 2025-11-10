Техсбор в России сначала будет распространяться на ноутбуки и смартфоны

Технологический сбор будет вводиться в России поэтапно. Сначала он будет касаться готовой электронной продукции, в том числе ноутбуков, смартфонов и светотехнических изделий. Затем техсбор распространится на компоненты и модули для аппаратуры, сообщили в Минпромторге.

Постепенное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм, считают в ведомстве. Перед вторым этапом Минпромторг проведет консультации с бизнес-сообществом, чтобы не допустить двойного налогообложения на детали и на готовое изделие.

«Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны»,— сказали журналистам в Минпромторге (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что промышленный сбор будет распространяться как на производителей продукции, так и на импортеров. Его планируют ввести для нескольких отраслей промышленности и направлять полученные средства в фонды поддержки этих отраслей.

Подробнее о мерах поддержки промышленности России — в материале «Ъ» «Промышленности протрубили сбор».