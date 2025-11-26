Для рейсов Ростов — Волгоград приобретут второе на Дону судно «Метеор»
Для развития пассажирских перевозок из Ростова-на-Дону в Волгоград в Ростовскую область поставят второе судно «Метеор120Р». Об этом сообщил генеральный директор АО «СПК «Дон» Герман Лопаткин в региональном информационном центре ТАСС Юг.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Правительство Ростовской области приняло решение приобрести судно «Метеор120Р» для расширения географии. Мы сразу нацеливались на Волгоградскую область», — отметил господин Лопаткин.
Гендиректор компании добавил, что СПК «Дон» планирует запустить регулярные рейсы до Волгограда и Таганрога, а также организовать специальные экскурсионные туры с ночевками.
Кроме того, компания ведет переговоры о возобновлении транспортного сообщения с Мариуполем (ДНР), поддерживаемые федеральными властями.