Слухи по сходной цене

Популярному интернет-медиа «Сплетник» ищут нового владельца. По оценке аналитиков, стоимость актива варьируется от 50 млн до 150 млн руб. за счет уже наработанной аудитории и сформированного бренда. Впрочем, участники рынка отмечают сокращение инвестиций рекламодателей в интернет-СМИ — они предпочитают продвигаться через другие digital-каналы.

Александр Винокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил, что на сайте интернет-медиа «Сплетник», входящего в холдинг «Креатив Медиа», появилось объявление о поиске покупателя на актив. Оно было опубликовано 17 ноября. Сейчас издание принадлежит бизнесмену Александру Винокурову, бывшему инвестору телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) и издания Republic (признано иноагентом).

Интернет-портал «Сплетник» был основан бывшей женой Олега Дерипаски Полиной Юмашевой и Дарьей Жуковой. Сам ресурс работает с 2006 года, в 2016 году медиа вошло в состав ИД Look At Media наравне с другими онлайн-изданиями, в числе которых были The Village, а также Wonderzine. В 2019 году ИД Look At Media было переименовано в Redefine (см. “Ъ” от 14 июня 2019 года). В 2020 году Александр Винокуров стал гендиректором ООО «Креатив Медиа», которому принадлежал управляющий изданиями медиахолдинг Redefine. Спустя два года Полина Юмашева продала ООО бизнесмену (см. “Ъ” от 6 апреля 2022 года). Сумма сделки не раскрывалась. Тогда ежемесячная аудитория «Сплетника», по его собственным данным, составляла 5 млн пользователей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Тру Медиа» (до 20 ноября — ООО «Креатив Медиа») по итогам прошлого года составляла 46,2 млн руб. при чистом убытке в 1,4 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 62,2 млн руб. с чистым убытком в 8,4 млн руб.

В 2024 году господин Винокуров сообщил о намерении продать актив (включая портал «Большой город»), но покупатель так и не нашелся. В комментарии Forbes бизнесмен отмечал, что поиск покупателя «займет какое-то время», однако не раскрыл потенциальных инвесторов проекта.

По данным «Яндекс Метрики», ежемесячная аудитория «Сплетника» в октябре была на уровне 3,2 млн посетителей, увеличившись на 18%. Число визитов составило 5,4 млн, просмотров — 12,9 млн. Среднее время, которое проводили на сайте посетители, сократилось почти на 8%, до 2 минут 47 секунд. По итогам прошлого года ежемесячная аудитория портала составляла 27,6 млн читателей, число визитов — 59,6 млн, а среднее время на сайте — 2 минуты 34 секунды.

По оценке собеседника “Ъ” на медиарынке, стоимость актива варьируется от 50 млн до 150 млн руб.:

«Скорее всего, портал в целом будет перезапущен, как и его концепция, поскольку "Сплетник" ассоциируется c другими "токсичными активами" ООО "Креатив Медиа". Однако сам бренд достаточно сильный».

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, офлайн- и онлайн-издания — единственный из медиасегментов, показавший снижение рекламной выручки в 2019–2024 годах — на 13%, до 27 млрд руб. Параллельно аналитики Всемирного центра рекламных исследований (WARC) прогнозируют, что объемы рекламы в мировых новостных изданиях сократятся на 33% — с $48,3 млрд в 2019 году до $32,3 млрд в 2025 году. Перераспределение бюджетов рекламодателей и является основной проблемой при покупке lifestyle-медиа, считает источник “Ъ” в одном из крупных медиахолдингов: «Сейчас востребован именно пользовательский контент, поэтому львиную долю расходов забрали себе соцсети и видеоплатформы».

