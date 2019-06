Look At Media проведет ребрендинг Медиахолдинг будет называться Redefine

Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю. Теперь он будет называться Redefine. Группа также рассчитывает развивать новые направления бизнеса.

Команда медиахолдинга Look At Media совместно с Creative Media Полины Дерипаски запускают новый бренд Redefine, сообщили “Ъ” в компании. Он объединит издания The Village, Wonderzine, Spletnik.ru, сервисы и рекламные продукты.

ИД Look At Media появился в 2007 году. Сначала это был блог об уличной моде Look At Me, затем запустились сайты The Village с городскими новостями, Wonderzine для женщин и Furfur для мужчин (в 2017 году он перестал обновляться). В 2015 году у ИД возникли финансовые сложности, а в 2016-м в этот бизнес инвестировала Полина Дерипаска, которой уже принадлежал сайт Spletnik.ru. В итоге The Village, Wonderzine и Spletnik.ru были объединены под брендом Look At Media и реклама на них стала продаваться совместно.

Стороны тогда сообщали, что медиапроекты LAM передаются в совместную компанию LAM Publishing, которая была создана основателями LAM и Forward Media Group госпожи Дерипаски (этот ИД также выпускает журналы Hello! и др.). Состав акционеров объединенной компании не разглашался. Но сайтами The Village и Wonderzine управляло ООО «ЛАМ Паблишинг», принадлежащее кипрской «Бризио холдингс Лтд», а Spletnik.ru продолжал работать под ООО «Креатив медиа» госпожи Дерипаски. Это неудобно с точки зрения оргструктуры, поэтому с июня текущего года «деятельность всех проектов бренда Redefine будет проходить под единым юрлицом» — «Креатив медиа», уточнил “Ъ” представитель компании. Новая сделка заключена не была, добавляет он: «Креатив медиа» не является владельцем площадок, а только управляет ими.

«Look At Me — проект, который мы начали в 2007 году и остановили в 2015-м, чтобы сосредоточиться на других направлениях бизнеса,— говорит издатель компании Алексей Аметов.— Мы изменились, и пора признать, что название Look At Media перестало быть актуальным.





Оно возвращает нас к сайту, который мы перестали обновлять четыре года назад». Под брендом Redefine команда собирается развивать новые направления: событийный маркетинг, консалтинг для брендов, исследования, видеопродакшн и др. Так, команда ранее запустила маркетинговую платформу Brandwave и сервис по управлению нативной рекламой Native Dashboard.

Анна Афанасьева