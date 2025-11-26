Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров встретились в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. Господин Путин прибыл в резиденцию на лимузине «Аурус». Его кортеж сопровождала конная кавалерия «Кырк Чоро», названная в честь одноименной дружины из киргизского эпоса «Манас».

Перед началом переговоров военный оркестр исполнил гимны двух стран, президенты поприветствовали почетный караул и представили друг другу своих делегатов.

Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным визитом. В его программе — участие в неформальном обеде лидеров ОДКБ и встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В прошлый раз господин Путин приезжал в Бишкек в октябре 2023 года на заседание Совета глав государств СНГ.