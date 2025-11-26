Минфин раскрыл направления трат от списания долгов регионам

Средства от списания долгов субъектов РФ направляются на поддержку семей участников СВО, ЖКХ и помощь гражданам, проживающим в аварийном жилье. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, Минфин продолжит программу поддержки регионов и в следующем году — на сегодняшний день уже списано 230 млрд рублей.

Министр также отметил, что собственные доходы российских регионов в 2026 году прогнозируются на уровне почти 23 трлн рублей. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 13 трлн, передает ТАСС. В следующем году ожидается их рост примерно на 5% относительно текущего уровня.

Ранее в российском правительстве сообщали, что до конца года планируется списать порядка 28 млрд руб. долгов по президентской программе поддержки у 15 субъектов. В этот перечень вошли Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области.