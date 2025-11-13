Правительство спишет 15 регионам долги почти на 30 млрд рублей

Правительство России спишет около 28 млрд руб. задолженностей российских регионов по президентской программе поддержки до конца года. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Долги спишут у 15 субъектов, в том числе у Дагестана, Чечни, Хакасии, Карелии, Забайкальского и Ставропольского края, а также Ивановской, Калининградской, Омской, Псковской и Смоленской областей.

Господин Мишустин отметил, что по программе поддержки регионов правительство может списать две трети их задолженностей. Освободившиеся средства субъекты РФ могут направить на улучшение инфраструктуры, сферы ЖКХ, закупку общественного транспорта, а также на переселение граждан из аварийного жилья. «Такими инструментами в текущем году воспользовались уже больше половины российских субъектов, что позволило оставить на местах почти 200 млрд руб.»,— сказал премьер-министр на заседании (цитата по сайту правительства).

В начале года по поручению президента Владимира Путина правительство утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов. Речь идет о «прощении с условиями» двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года. По оценкам Минфина, объем высвобожденных средств составит в 2025–2029 годах 1,1 трлн руб. Министерство подсчитало, что общий объем госдолга регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 трлн руб.

