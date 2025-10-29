Тамбовский господрядчик из реестра недобросовестных подал иск к администрации Мичуринска

Тамбовское ООО «Стинэк», являющееся государственным подрядчиком у местных властей на многих объектах, направило исковое заявление к отделу реализации проектов администрации Мичуринска, требуя взыскать 60,5 млн руб. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Тамбовской области. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, подробности спора не раскрываются. Однако на прошлой неделе стало известно, что отдел реализации проектов Мичуринска обратился в региональный арбитраж с иском к управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он требовал включить сведения о «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков (юрлицо уже состоит там). Антимонопольный орган отказал администрации, посчитав представленные доказательства недостаточными.

Согласно материалам этого дела, спор касается решения управления от 8 октября 2025 года. Речь шла о жалобах властей на исполнение контракта на ремонт путепровода на улице Лаврова в Мичуринске, заключенного в 2022 году с ООО «Стинэк». Стоимость подряда составляла 278 млн руб., из которых половина — аванс в размере 139,1 млн руб. — была перечислена подрядчику. В сентябре 2025 года администрация Мичуринска расторгла контракт в одностороннем порядке, указав на нарушение его условий.

В марте 2024 года Советский районный суд Тамбова признал бывшего директора «Стинэк» Марию Комарову виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ей три года условного наказания с испытательным сроком. Дело касалось подряда на благоустройство сквера в Тамбове в октябре 2020 года, в результате исполнения которого разница между проектной и фактической стоимостью работ составила 11 млн руб. «Стинэк» также известен неудачной попыткой капитального ремонта моста-плотины на реке Цна под Тамбовом.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стинэк» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный учредитель Илья Комаров. До весны 2022 года функции директора и бенефициара в компании выполняли Мария Комарова и Александр Комаров. Выручка компании в 2024 году составила 388 млн руб. (рост на 8% к 2023-му), чистая прибыль — 5,1 млн руб. (снижение на 24%). Согласно базе данных, общество находится в реестре недобросовестных поставщиков с марта 2024 года.

Анна Швечикова