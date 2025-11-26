«Сбер»: объем выдачи семейной ипотеки упадет при увязке ставок с числом детей

Дифференциация ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей сократит объем выдачи таких кредитов. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев. По его мнению, при принятии решений об изменении условий льготной ипотеки важно учитывать региональные особенности, рыночное предложение и доходы населения.

«С одной стороны, мы поддерживаем, что программы должны становиться более адресными, — сказал господин Царев на DomClick Digital Forum (цитата по "Интерфакс"). — С другой стороны, на них, конечно, необходимо смотреть более системно».

По оценке банка, повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% увеличит ежемесячный платеж с 32-34 тыс. руб. до 54 тыс. руб. Это приведет к превышению лимита предельной долговой нагрузки для части клиентов, подчеркнул Кирилл Царев.

В начале ноября глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума может утвердить закон о введении дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке до конца года.