В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2026 года

В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня в преддверии Игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

На мероприятии присутствовал президент Греции Константинос Тасулас. Также церемонию посетили глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, почетный президент МОК Томас Бах, глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго, глава Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и другие официальные лица.

Как отметил корреспондент ТАСС, из-за неблагоприятных погодных условий церемонию перенесли с античного стадиона Древней Олимпии в Археологический музей. Факел был зажжен от огня, полученного от солнечных лучей во время прошедшей в понедельник генеральной репетиции. Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Мария Мина. Она передала огонь первому факелоносцу — бронзовому призеру Олимпийских игр 2024 года по академической гребле Петросу Гайдацису, дав старт эстафете олимпийского огня по Греции. Она завершится 4 декабря на афинском стадионе «Панатинаикос», в ней примут участие около 450 факелоносцев.

Затем олимпийский огонь будет передан оргкомитету Игр-2026. Итальянская часть эстафеты начнется 6 декабря в Риме. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния. Эстафета завершится 6 февраля, в день открытия Олимпиады на миланском стадионе San Siro.

Таисия Орлова