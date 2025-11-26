Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарскую предпринимательницу осудили за обман клиентов более чем на 17 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор предпринимательнице Нелли Джагарян, признав ее виновной в серии мошенничеств, связанных с продажей дорогой мебели и предметов интерьера. По данным следствия, в период с 2018 по 2022 год госпожа Джагарян принимала от клиентов крупные суммы — стоимость отдельных комплектов достигала 4 млн руб., — однако обязательства по поставке товаров не исполняла. Общий ущерб превысил 17 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд учел, что ранее предпринимательница уже была осуждена за аналогичные эпизоды: в 2023 году — Геленджикским судом, в 2024 году — Ялтинским городским судом, признавшим ее виновной в 15 эпизодах мошенничества. Госпожа Джагарян уже отбывает шестилетний срок в колонии общего режима.

По новому делу суд признал ее виновной в трех эпизодах мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения с действующим приговором итоговый срок составил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все