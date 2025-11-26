Краснодарскую предпринимательницу осудили за обман клиентов более чем на 17 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор предпринимательнице Нелли Джагарян, признав ее виновной в серии мошенничеств, связанных с продажей дорогой мебели и предметов интерьера. По данным следствия, в период с 2018 по 2022 год госпожа Джагарян принимала от клиентов крупные суммы — стоимость отдельных комплектов достигала 4 млн руб., — однако обязательства по поставке товаров не исполняла. Общий ущерб превысил 17 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд учел, что ранее предпринимательница уже была осуждена за аналогичные эпизоды: в 2023 году — Геленджикским судом, в 2024 году — Ялтинским городским судом, признавшим ее виновной в 15 эпизодах мошенничества. Госпожа Джагарян уже отбывает шестилетний срок в колонии общего режима.

По новому делу суд признал ее виновной в трех эпизодах мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения с действующим приговором итоговый срок составил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков