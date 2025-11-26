Прокуратура проявила принципиальную позицию

Нижнесергинский районный суд (Свердловская область), выслушав иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения экс-главы села Кленовское Александра Матвеева, постановил указать в его трудовой книжке, что чиновник был уволен в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, Нижнесергинский районный суд 7 мая 2025 года приговорил Александра Матвеева к трем годам исправительной колонии общего режима за мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

На судебных заседаниях гособвинитель представил доказательства, что Матвеев, занимая должность главы села Кленовское, «из корыстных побуждений» заключил с индивидуальным предпринимателем 34 фиктивных договора, общая сумма которых составила 2,8 млн руб. на выполнение работ по благоустройству территории села. Указывалось, что, подписывая договоры, Матвеев отчетливо понимал, что работы выполнены не будут.

Согласно данным суда, глава подыскивал из круга знакомых местных жителей Кленовского либо работников муниципального унитарного предприятия (МУП), подведомственного администрации муниципалитета. Выбранных людей он просил выполнить работы по заниженной стоимости, в отличие от той, которая указывалась в договорах. Оставшиеся деньги он забирал себе. Вину он не признавал.

Такими сделками он нанес ущерб муниципалитету на сумму свыше 2,8 млн руб. Суд постановил взыскать с него эту сумму.

По данным прокуратуры, Матвеев за два дня до оглашения приговора подал заявление об увольнении по собственному желанию. Представительный орган уволил его по собственному желанию, несмотря на представление прокурора, в котором ставился вопрос об увольнении главы в связи с утратой доверия.

«Проявив принципиальную позицию, прокуратура в Нижнесергинский районный суд направила исковое заявление об обязании думы Кленовского сельского поселения изменить формулировку основания увольнения и включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Так, формулировка изменена с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Кроме этого, он внесен в реестр лиц, уволенных за совершение коррупционного правонарушения.

Напомним, накануне Артемовский городской суд (Свердловская область) приговорил бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова к 10 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 3 млн руб. По данным обвинения, он получил 3,9 млн руб. взятки от директора оздоровительного комплекса за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме этого, экс-глава получил взяткой водонагреватель — по решению суда он изъят в доход государства. Вину бывший чиновник не признал.

Ранее Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину бывший глава признал и заключил «досудебную» сделку. Посредниками в передаче денег выступали его бывший заместитель Виктор Солдатов, которому суд назначил условный срок, и экс-заместитель министра по социальной политике Свердловской области Сергей Гайда, в отношении которого расследуется уголовное дело.

Артем Путилов