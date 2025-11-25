Место подогрели

Артемовский городской суд (Свердловская область) приговорил бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова к 10 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 3 млн руб. Согласно обвинению, он получил 3,9 млн руб. взятки от директора оздоровительного комплекса за общее покровительство и попустительство по службе. Помимо этого, осужденный получил взяткой водонагреватель — по решению суда он изъят в доход государства. Вину бывший чиновник не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Константин Трофимов был признан виновным по ч. 4, ч. 5, ч. 6, ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах). Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 9 лет.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 3,9 млн руб. и водонагреватель, полученные осужденным в качестве взяток.

Экс-главу Артемовского городского округа Константина Трофимова задержали 18 сентября прошлого года. Силовики пришли к нему на работу — в администрацию Артемовского и после задержания опечатали кабинет.

Согласно обвинению, Трофимов в период с июня по декабрь 2022 года получил взятки на общую сумму 3,9 млн руб. от и. о. директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» Натальи Яговитиной за общее покровительство и попустительство по службе.

Глава способствовал ее нахождению на должности, «сокрытию нарушений в работе муниципального предприятия».

Помимо этого, в период с ноября по декабрь 2022 года глава Артемовского городского округа Трофимов получил от директора МУП УК «Наш дом Артемовский» Ярослава Николаева взятку в виде водонагревателя стоимостью более 20 тыс. руб., а также услуги стоимостью 2 тыс. руб. по установке водонагревателя за «способствование нахождению последнего в должности директора, продлению с ним трудового договора, сокрытию нарушений федерального законодательства в работе муниципального предприятия».

Константину Трофимову 58 лет. Он родом из Копейска (Челябинская область), в 1993 году закончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени горный институт (сегодня — Уральский государственный горный университет). Работать начал с должности электрослесаря на шахте в Копейске. В 2006 году был назначен коммерческим директором ООО «Промзапсераис», с 2009 года работал в санатории-профилактории «Юбилейный». С 2008 года Трофимов избирался депутатом думы муниципалитета от партии «Единая Россия», в 2016 году стал спикером. С 2020 года был мэром Артемовского.

На одном из судебных процессов, по словам источника «Ъ-Урал», в качестве свидетелей выслушивали Наталью Яговитину и главного бухгалтера детского лагеря Наталью Симонову. В ходе заседания были заслушаны аудиозаписи разговоров Симоновой и Яговитиной. Женщины обсуждали суммы в 250 тыс. руб. и 500 тыс. руб., поднимали вопрос — как их получить и обналичить. Яговитина упоминала о долге 2,4 млн руб. Личность Трофимова, по словам источника, в их разговорах не упоминалась.

Главный бухгалтер в своих показаниях подтвердила, что знала о передаче денег Трофимову от Яговитиной. Главбух также рассказала, что якобы брала кредиты, чтобы помочь подруге, которые Наталья Яговитина до сих пор выплачивает.

По данным источника «Ъ-Урал», Трофимов до ареста якобы регулярно критиковал Яговитину за плохую работу и просил силовиков проверить ее причастность к мошенничеству. Экс-глава округа вину не признал и считает, что его оговорили.

Константин Трофимов не первый свердловский глава, оказавшийся в колонии. Ранее Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину градоначальник признал и заключил сделку со следствием. Посредниками в передаче денег выступали его бывший заместитель Виктор Солдатов, которому суд назначил условный срок, и экс-заместитель министра по социальной политике Свердловской области Сергей Гайда, в отношении которого расследуется уголовное дело.

Артем Путилов