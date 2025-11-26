ФАС отклонила жалобу на торги по безопасности воронежских дорог за 141 млн

Управление ФАС России по Орловской области признало необоснованной жалобу петербургского ООО «Евро инвест» Екатерины Атанюк на условия конкурса по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, а также инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на соответствующих объектах инфраструктуры в Воронежской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания считала, что управление автомобильной магистрали «Москва — Харьков» Федерального дорожного агентства (УПРДОР) как заказчик игнорирует опыт подрядчиков, которые выполняли схожие работы в рамках более масштабных дорожных контрактов. Комиссия УФАС пришла к выводу, что установленные критерии оценки заявок соответствуют целям торгов, поскольку те не являлись обязательным допуском к участию и не ограничивали конкуренцию. Участники, не отвечавшие квалификационным требованиям (40%), сохраняли возможность победы за счет стоимостного показателя (60%). В итоге антимонопольное ведомство не выявило нарушений законодательства и разрешило УПРДОРу возобновить процедуру определения подрядчика.

Победителем конкурса стала компания, название которой пока не разглашается. Она снизила начальную стоимость контракта почти в два раза: со 141,3 млн руб. до 71,4 млн руб. Всего в торгах принимали участие две компании, проигравшая не стала снижать стартовую стоимость подряда. Ее название также не раскрывается.

Исходя из проекта контракта, победителю с 1 января 2026-го по 20 декабря 2027 года предстоит обеспечивать постоянную работу систем инженерных сооружений, связи и оповещения, телевизионного наблюдения и охранно-пожарной сигнализации, а также устранять неисправности всего программно-аппаратного комплекса на 13 инфраструктурных объектах.

Кабира Гасанова