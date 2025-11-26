Песков не назвал точной даты визита Уиткоффа в Москву

Конкретные сроки контактов российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пока не определены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет, вы слышали, наверное, сказал сам [лидер США Дональд] Трамп, что он имеет в виду направить господина Уиткоффа в Москву. Сейчас по мере того, как точные сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим», — указал Песков в ответ на вопрос, появился ли прогресс во взаимодействии с американцами (цитата по ТАСС).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что господин Уиткофф может встретится с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Также не исключено, что к поездке присоединится старший советник и зять господина Трампа Джаред Кушнер, который якобы тоже «вовлечен в процесс» мирного урегулирования.