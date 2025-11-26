Николас Мадуро пригрозил США мечом Боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в Каракасе марш против вмешательства США во внутренние дела страны. Во время обращения к нации президент держал в руках легендарный меч национального героя Симона Боливара, сообщает Sky News.

В марше, названном «Шествие знамени и меча Освободителя Симона Боливара», приняли участие тысячи венесуэльцев. Помимо гражданских лиц, в шествии участвовали сотрудники полиции, военные и ополченцы.

По окончании марша военные вручили господину Мадуро меч, который, как считают многие историки, Симон Боливар получил от Перу в знак благодарности за освобождение страны от испанского господства. «Я принимаю его 200 лет спустя как освободительную силу, несущую победу всей Южной Америке»,— воскликнул Николас Мадуро, размахивая мечом.— Меч жив и шагает по Латинской Америке! Да здравствует Боливар и его спасительный меч!»

США с начала сентября наносят удары по венесуэльским судам в Карибском море, обвиняя их в перевозке наркотиков. The New York Times 19 ноября писала, что Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ по оказанию давления на власти Венесуэлы, включая проведение тайных операций на территории страны. Reuters сообщало, что США также рассматривают попытку свержения Николаса Мадуро. «Мы должны быть готовы защищать каждый дюйм этой благословенной земли от империалистической угрозы или агрессии, откуда бы они ни исходили»,— заявил на сегодняшнем марше Николас Мадуро.

Кирилл Сарханянц