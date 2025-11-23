Reuters: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле

США планируют в ближайшие дни начать фазу тайных операций, связанных с Венесуэлой, пишет Reuters со ссылкой на источники. Два американских чиновника сказали агентству, что тайные операции станут «первой частью новых действий» против президента Николаса Мадуро.

«Президент Трамп готов использовать все элементы американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности»,— сказал один из собеседников. Два источника не исключили, что рассматриваемые варианты плана США включают попытку свержения Николаса Мадуро.

The New York Times 19 ноября писала, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ по оказанию давления на власти Венесуэлы, включая проведение тайных операций на территории страны. По информации газеты, одновременно администрация президента Соединенных Штатов возобновила переговоры с правительством Николаса Мадуро.