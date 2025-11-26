В Белгороде ликвидировали должность замглавы по ландшафтному дизайну

Депутаты горсовета Белгорода на вчерашней сессии решили исключить из структуры мэрии облцентра должность замглавы по ландшафтному дизайну. Функции по управлению ландшафтным дизайном и охране окружающей среды распределили между департаментом городского хозяйства и управлением архитектуры и градостроительства. Об этом сообщили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Белгорода

Также решением депутатов был создан департамент общественных коммуникаций.

Кроме того, департамент городского хозяйства наделили полномочиями по контролю за выявлением и ликвидацией экологического вреда, по согласованию маршрутов для транспорта, перевозящего тяжелые или опасные грузы.

В начале июня ушла в отставку вице-мэр Белгорода — главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. Она занимала этот пост с мая 2022 года. В начале ноября стало известно о назначении первым замглавы облцентра Максима Балахонова, который работал с мэром Валентином Демидовым в Симферополе.

Алина Морозова