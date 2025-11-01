Первым заместителем мэра Белгорода стал выходец из Крыма Максим Балахонов

На пост первого заместителя главы администрации Белгорода назначен Максим Балахонов, который ранее работал с мэром Валентином Демидовым в администрации Симферополя. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Фото: с сайта правительства Крыма Максим Балахонов два месяца был врио главы Симферополя после отставки Валентина Демидова

Господин Балахонов будет контролировать реализацию ключевых городских проектов. В зону его ответственности войдут автоматизация и контроль городского хозяйства, совершенствование работы муниципальных учреждений, а также повышение исполнительской дисциплины.

Максим Балахонов родился в 1977 году в семье Бориса Балахонова, который в 1995–2014 годах был судьей Апелляционного суда Крыма, а после присоединения Крыма к России — судьей Верховного суда Крыма (до 2017 года). Максим Балахонов получил юридическое образование в трех университетах: в 1999 году он окончил Таврический институт предпринимательства и права, в 2003-м — Национальный университет внутренних дел, в 2009-м — Национальную академию прокуратуры Украины. В 2015–2016 годах был заместителем министра экономического развития Крыма. В последующие два года работал замдиректора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя. С октября 2021 года по март 2023 года — первый вице-мэр Симферополя. Валентин Демидов возглавлял крымскую столицу с марта 2021-го по январь 2022 года.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что Елена Семенкова покинула пост вице-мэра Белгорода — главного ландшафтного архитектора города. На официальном сайте администрации информация о новом заместителе пока не размещена.

Мария Свиридова