В Екатеринбурге завершилось благоустройство летнего парка «Уралмаш»

Власти Екатеринбурга завершили благоустройство летнего парка «Уралмаш» на ул. Кировградская на девять месяцев раньше планируемого срока, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Следующая фотография 1 / 4 Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

За полтора года на территории парка обустроили пешеходные дорожки, детские и спортивные зоны, создали площадку для амфитеатра, поставили 202 опоры освещения и системы видеонаблюдения. Кроме того, было восстановлено 30 тыс. кв. м газонов, высажено 200 деревьев и кустарников. «Скоро строительные ограждения уберут, и жителям будет открыт доступ на обновленный участок парковой территории. Парк "Уралмаш" комплексно преобразился в год своего 90-летия. Зона отдыха получила новую жизнь, стала комфортным и современным местом притяжения горожан»,— рассказал мэр.

Летний парк «Уралмаш» стал победителем голосования за благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Свои голоса за него отдали свыше 85 тыс. человек, однако голосов не хватило для включения парка в программу для получения федеральных средств. Несмотря на отсутствие госбюджета, Алексей Орлов заявил, что летний парк начнут реконструировать в 2024 году — работы планировали закончить к 1 июня 2026 года. Для их выполнения мэрия заключила контракт с ООО «Грандстрой»: общая стоимость работ составляла 164,7 млн руб.

Ирина Пичурина