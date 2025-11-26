Российские силы ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 154 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 154 беспилотника. Также под удар попали шесть управляемых авиабомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, атаке вооруженных сил России подверглись объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ в 143 районах в зоне спецоперации. При ударе применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 26 ноября над Россией были сбиты 33 беспилотника. Больше всего — 13 дронов — уничтожены в небе над Белгородской областью.