Силы ПВО за ночь сбили 33 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще 10 БПЛА сбили над Воронежской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Липецкой областью, один — над Брянской областью.

В Воронежской области ночью объявляли режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.