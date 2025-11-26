Кремль прокомментировал утечку «разговоров Ушакова»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал публикацию в СМИ утечек телефонных разговоров с попытками сорвать урегулирование по Украине. Так он ответил на вопрос о стенограмме предполагаемых бесед помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По мнению господина Пескова, «очень большое количество людей ... будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло». При этом он добавил, что не видит в утечках большой угрозы: «Я бы не преувеличивал их значение».

Сам господин Ушаков ранее заявил, что «кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы». Эксклюзивно для «Ъ» он дал развернутый комментарий о ситуации с утечками.