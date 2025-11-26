Ушаков — о стенограмме разговора с Уиткоффом: мы не прослушиваем и не сливаем

Помощник президента России Юрий Ушаков отверг причастность Москвы к появлению у Bloomberg стенограммы якобы его беседы со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», — сказал господин Ушаков корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

Он предположил, что подобные публикации в СМИ направлены против попыток России и США наладить отношения.

Bloomberg также публиковало стенограмму разговора, приписываемого Юрию Ушакову и спецпредставителю российского президента Кириллу Дмитриеву. Господин Дмитриев назвал стенограмму фейком.