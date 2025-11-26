Ушаков эксклюзивно прокомментировал «Ъ» острую ситуацию с утечкой переговоров с США

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову ситуацию с утечкой его разговора со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— А что, это у вас нормально считается, вот так просто поговорить? Привыкли друг к другу и к таким звонкам? Ну есть же закрытая связь. Что-то срочное было? Необычное? — спросил Андрей Колесников.

— Конечно, необычное,— подтвердил Юрий Ушаков.— Это все очень необычно!.. Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка.

— В этом точно никто из вас, мне кажется, не был заинтересован.

— Я тоже так думаю. Нет, ну а как тогда разговаривать?.. Сотрудничества у никого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен.

— Господин Уиткофф тоже ведь, судя по разговору, не был заинтересован быть услышанным кем-то, кроме вас. Причем еще больше , чем вы. Вы-то вообще ничего лишнего не сказали. А он все-таки сказал.

— И Уиткофф точно не был заинтересован,— согласился Юрий Ушаков.— Помните случай с Майклом Флинном? И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать.

Как известно, в 2017 году был перехвачен разговор спецпредставителя США Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого состоялась отставка господина Флинна. То есть Юрий Ушаков дал понять, что у Стива Уиткоффа в Белом доме могут быть недоброжелатели.

Андрей Колесников