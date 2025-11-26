«Махачкалагорэлектросети» признано банкротом с долгами на 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд Дагестана объявил ОАО «Махачкалагорэлектросети» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства до 29 апреля 2026 года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Банкротное дело инициировала Управление ФНС по Дагестану из-за неуплаченных налогов, пеней и штрафов на сумму свыше 61 млн руб. Первоначально суд в феврале 2023 года отказался вводить процедуру наблюдения, но апелляционная инстанция в августе отменила это решение.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Махачкалагорэлектросети» зарегистрировано в 1991 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 88,4 млн руб. Финансовая отчетность предприятия не публикована за последние несколько лет.

После введения наблюдения временный управляющий Осман Османов провел анализ финансового состояния предприятия. Он установил невозможность восстановления платежеспособности должника и рекомендовал открыть конкурсное производство.

В реестр требований кредиторов включили долги на общую сумму 1,36 млрд руб. На собрании кредиторы, обладающие 82,84% голосов, приняли решение о банкротстве компании.

Конкурсным управляющим назначен Гусейн Шамсутдинов из саморегулируемой организации «ААУ Евросиб».

Суд установил, что у должника недостаточно имущества для восстановления платежеспособности и полного удовлетворения требований кредиторов. Возможности финансового оздоровления или заключения мирового соглашения отсутствуют.

