Депутаты поддержали повышение зарплаты мэру Ярославля

Муниципалитет Ярославля поддержал проект решения, которым увеличивается заработная плата мэра, председателя муниципалитета, его заместителям, а также председателя, зампреда и аудитора контрольно-счетной палаты (КСП). Голосование состоялось на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утвержденным проектом с 2026 года меняется порядок формирования заработной платы. В частности, мэр будет получать 4,7 ежемесячных денежных вознаграждения вместо 4-х, председатель муниципалитета — 3,25 вместо 2,36, заместители — 1,7 вместо 1,19. Рост расходов на эту группу чиновников из бюджета Ярославля составит 4,5 млн руб. в год и объясняется инфляцией.