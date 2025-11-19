Рост зарплаты мэра Ярославля объяснили инфляцией

Заработная плата мэра Ярославля, руководства муниципалитета и контрольно-счетной палаты увеличится в пределах инфляции. Об этом на заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка рассказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект решения о росте зарплат внесла мэрия. Расходы на эти категории увеличатся на 4,5 млн руб. в год. Вячеслав Гаврилов сказал, что указанным должностям заработная плата в 2024-2025 годах не поднималась, в то время как у рядовых муниципальных служащих доходы выросли.

«Обращаю внимание, что мы предлагаем далеко даже не максимальные коэффициенты, которые сегодня правительством предложены. То есть мы идем в пределах, по сути дела, инфляции за истекший период»,— сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

У членов постоянной комиссии вопросов по проекту решения не возникло, депутаты поддержали предложенный мэрией проект. Окончательное решение предстоит принять на заседании муниципалитета Ярославля.

Антон Голицын