МИД Армении не подтвердил выход страны из ОДКБ

Вопрос выхода Армении из ОДКБ на текущем этапе не обсуждается, заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян. Он напомнил, что позиция Еревана в отношении организации давно известна.

«Мы не участвуем в работе ОДКБ, но и не препятствуем принятию решений или документов. […] Армения ведет свою внешнюю политику на основе своих интересов и исходя из формирующейся ситуации»,— отметил господин Сафарян (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о заморозке членства страны, сославшись на невыполнение обязательств со стороны партнеров по блоку. Позднее он указывал, что разночтения между Москвой и Ереваном по зоне ответственности ОДКБ достигли критической точки, что делает возврат к полноценному участию крайне затруднительным.

Заявления господина Пашиняна в 2025 году только усилили эту линию: в июле премьер отмечал, что вероятность выхода Армении из ОДКБ выше, чем восстановление членства. В октябре он вновь подчеркнул, что невыполнение обязательств со стороны организации подтолкнуло Армению к настоящей самостоятельности, осознание которой пришло еще в 2022 году. В Москве при этом напоминают, что Ереван формально остается полноправным членом объединения.

