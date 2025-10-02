Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что невыполнение Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) своих обязательств перед Ереваном сделало страну по-настоящему независимой. По его словам, осознание того, что Армении приходится полагаться только на себя, произошло в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пашинян назвал систему безопасности ОДКБ «пузырем». «Это всего лишь инструмент, чтобы не позволить нашему государству состояться. В 2020 году мы все это еще не понимали»,— сказал он (цитата по News.am).

В феврале 2024 года Ереван объявил о «заморозке» участия в организации, а в мае отказался от ее финансирования. В июне 2025 года Армения потребовала от членов ОДКБ выступить с заявлениями по поводу действий Азербайджана, угрожая «принять окончательное решение» о выходе из блока.

В Москве отметили, что хотя решение Армении является суверенным, страна официально не вышла из организации и по-прежнему считается ее полноправным членом.