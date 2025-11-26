С кредитами вышла химия

За девять месяцев 2025 года чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» сократилась с 11,5 до 8,3 млрд руб. Сумма кредитов, которую получила организация, составила 32,4 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году. Долгосрочные налоговые обязательства «Казаньоргсинтеза» выросли на 195% до 40,9 млрд руб. При этом предприятие за отчетный период увеличило производство продукции до 0,8 млн тонн. Эксперты связывают понижение прибыли предприятия со снижением спроса на пластмассовые изделия и трубы и высокой ключевой ставкой.

Прибыль «Казаньоргсинтеза» за 9 месяцев упала на 28% на фоне роста продукции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» снизилась на 28% с 11,5 до 8,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликованы в отчетности компании на сайте раскрытия информации. При этом выручка организации несущественно выросла на 0,5% и составила 78,6 млрд руб.

ПАО «Казаньоргсинтез» «Казаньоргсинтез» — казанское предприятие, входящее в структуру холдинга «Сибур». Организация, основанная в 1958 году, занимается производством пластиков высокой прочности и полиэтиленов высокой и низкой плотности. В структуре предприятия находится три завода. В год «Казаньоргсинтез» выпускает более 1 млн тонн полиэтилена и поликарбоната. 2024 год предприятие закончило с прибылью в размере 10,6 млрд руб., которая уменьшилась на 5 млрд руб.

В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» сообщили «Ъ Волга-Урал», что за девять месяцев предприятие произвело 0,8 млн тонн продукции, а годом ранее — 0,7 млн тонн. По информации из финансовой отчетности, поступления от продажи продукции компании прибавили 3,5% и составили 82,1 млрд руб. Валовая прибыль «Казаньоргсинтеза» уменьшилась на 4,6% до 19,1 млрд руб.

За девять месяцев этого года «Казаньоргсинтез» получил в 3,6 раза больше кредитов и займов на сумму 32,4 млрд руб., а кредиторская задолженность увеличилась с 12,7 млрд до 22,7 млрд руб. Компания сократила коммерческие расходы на 33%, при этом процентные расходы выросли в 10 раз — до 2,7 млрд руб. Управленческие расходы организации увеличились на 8,1% до 2,1 млрд руб.

Долгосрочные налоговые обязательства организации выросли на 195% с 13,8 млрд руб. до 40,9 млрд руб., а платежи процентов по долговым обязательствам — на 1133% с 218 млн руб. до 2,7 млрд руб. Платежи компании на проекты модернизации активов увеличились с 11,6 млрд до 32,5 млрд руб. Выплаты предприятия подрядчикам сократились почти на 7 млрд руб. до 52,8 млрд руб., а расходы на оплату труда сотрудникам выросли на 1 млрд руб. до 8,9 млрд руб.

Дивиденды «Казаньоргсинтеза» также показали снижение: за девять месяцев 2024 года компания начислила 6 руб. и 22 копейки за одну обыкновенную акцию (всего 11,1 млрд руб.), а в 2025 году — по 4 руб. и 15 копеек (всего 7,4 млрд руб.).

Глава Rupec Дмитрий Семягин в разговоре с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что показатели «Казаньоргсинтеза» отражают общемировые тренды на нефтехимическом рынке, а снижение основных показателей зафиксировали практически все его лидеры. При этом в России спрос со стороны переработчиков полимеров также уменьшился: производство резиновых и пластмассовых изделий за девять месяцев 2025 года сократилось на 7%. Эти показатели связаны со спадом на основных рынках.

Так, в строительстве запуск новых проектов многоквартирных домов достиг пятилетнего минимума на фоне высоких ключевой и ипотечных ставок и отказа девелоперов от входа в новые проекты. Также наблюдается замедление по инфраструктурным проектам в рамках госпрограммы по модернизации системы ЖКХ. Из-за этого, по данным Росстата, производство пластиковых труб сократилось в сентябре на 18%, полимерных покрытий для пола и стен — на 13,6%. За девять месяцев снижение составило 13% и 5,1% соответственно.

На финансовые результаты также могло повлиять инвестирование в проекты компании, отметил Дмитрий Семягин. В июне на базе «Казаньоргсинтеза» началось строительство фабрики катализаторов. Инвестиции в первый этап строительства объекта составляют 11 млрд руб.

Церемонии заливки первого кубометра бетона в основание фабрики по производству катализаторов на базе «Казаньоргсинтеза»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал, что основная часть выручки (более 99%) была получена «Казаньоргсинтезом» от продаж в РФ, в том числе 97,9% — от продаж компании «Сибур». По мнению эксперта, больше всего на сокращение чистой прибыли казанского предприятия повлиял рост процентов к уплате в 9,7 раза — до 2,7 млрд руб. Это может быть связано с привлечением долгосрочных займов, их сумма выросла с 6 млрд руб. до 32 млрд руб. На снижение прибыли также могло повлиять увеличение стоимости обслуживания долга при высокой ключевой ставке и рост категории прочих расходов в 1,7 раза — до почти 3 млрд руб. за счет обесценения некоторых активов.

В 2025 году «Казаньоргсинтез» стал участником 19 арбитражных дел, в пяти из них он выступает ответчиком. Самую крупную сумму (54,8 млн руб.) требует Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа (НИПИ НГ) «Петон» из Уфы. Истец просит признать недействительным уведомление о неустойке и взыскать долги со структуры «Сибура», настаивая на ее недобросовестном поведении. Спор касается строительных работ на реакторе B на базе «Казаньоргсинтеза».

Диана Соловьёва