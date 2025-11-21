Эксперты оценят работы НИПИ из Уфы на реакторе B «Казаньоргсинтеза»

Арбитражный суд Татарстана назначил судебную экспертизу по иску Научно-исследовательского проектного института нефти и газа (НИПИ НГ) «Петон» из Уфы к «Казаньоргсинтезу» на 54,8 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПАО «Казаньоргсинтез»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ПАО «Казаньоргсинтез»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Экспертной организации предстоит ответить на вопрос, мог ли подрядчик из Уфы завершить работы в установленные с «Казаньоргсинтезом» сроки. Если эксперты установят, что это было невозможно, то им нужно определить сдерживающие факторы и объем работ, который мог быть выполнен к дате истечения договора.

«Петон» обратился с иском к структуре «Сибура» в июне этого года. Истец требует признать недействительным уведомление о неустойке и взыскать с «Казаньоргсинтеза» более 54,2 млн руб. долгов и 488,5 тыс. руб. неустойки с последующим начислением.

Подробности спора сторон не разглашаются, однако, по данным «Ъ Волга-Урал», он связан с работами «Петона» на реакторе B для «Казаньоргсинтеза». Объект является технологической линией полимеризации для производства полиэтилена. Реконструкция реактора началась в 2023 году. Инвестиции в проект составили 8,3 млрд руб. «Петон» также вел строительные работы на комплексе ЭП-600 на площадке «Нижнекамскнефтехима».

В пресс-службе института из Уфы на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили. В «Казаньоргсинтезе» изданию рассказали, что удержание неустойки произведено в полном соответствии с условиями договора.

«Казаньоргсинтез» — крупный химический производитель из Татарстана, входящий в структуру «Сибур». Предприятие занимается выпуском более 170 наименований продукции, включая полиэтилен, поликарбонаты, этиленгликоль и другие продукты органического синтеза. По итогам 2024 года выручка организации увеличилась на 5,3% до 104,9 млрд руб., а чистая прибыль упала на 5 млрд руб.

НИПИ НГ «Петон» — головной научно-исследовательский и проектный центр одноименного холдинга. Организация специализируется на проектно-изыскательских работах в сфере бурения, реконструкции скважин и инженерных изысканий.

По данным картотеки арбитражных дел, с 2023 года в отношении «Петона» было подано 9 исковых заявлений по взысканию задолженностей, неустоек и обязании устранить недостатки. Наибольшая сумма исковых требований от «Нефтехимэнерго» — 330,5 млн руб., дело рассматривается в суде.

Диана Соловьёва