Начало строительства фабрики катализаторов СИБУРа в Казани
В Казани залит первый кубометр бетона на месте будущего производства катализаторов
26 июня на площадке «Казаньоргсинтеза» состоялась торжественная церемония заливки первого кубометра бетона под строительство нового производства катализаторов для полиолефинов. Проект, реализуемый СИБУРом, станет первым в России и странах СНГ, где будут производиться все типы катализаторов полимеризации для выпуска полиэтилена и полипропилена. Производственная площадка объединит под одной крышей разработку и выпуск высокотехнологичных спецкомпонентов, необходимых для создания современной полимерной продукции. Подробнее — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».
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