Начало строительства фабрики катализаторов СИБУРа в Казани

26 июня на площадке «Казаньоргсинтеза» состоялась торжественная церемония заливки первого кубометра бетона под строительство нового производства катализаторов для полиолефинов. Проект, реализуемый СИБУРом, станет первым в России и странах СНГ, где будут производиться все типы катализаторов полимеризации для выпуска полиэтилена и полипропилена. Производственная площадка объединит под одной крышей разработку и выпуск высокотехнологичных спецкомпонентов, необходимых для создания современной полимерной продукции. Подробнее — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

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