Владелец причала в Ярославле обжалует признание договора недействительным

ООО «СК "Меркурий"», разместившее причал-ресторан на Волжской набережной в Ярославле, намерен обжаловать признание недействительным договора водопользования. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что соответствующее решение вынес Второй арбитражный апелляционный суд по итогам рассмотрения жалобы природоохранной прокуратуры. Договор водопользования заключался на 10 лет, до января 2034 года.

«Одно из условий заключения договора без аукциона — это наличие в аренде земли. Земля у нас есть, ее нам в пользование передал город. Прокуратура утверждает, что это не является правоустанавливающим документом. И у нас этот момент спорный. Но в дальнейшем мы будем перезаключать договор и пробовать обжаловать данное решение, так как мы все заключали по закону. Сейчас работаем в штатном режиме»,— пояснила «Ъ-Ярославль» представитель ООО «СК Меркурий» Юлия Рукша.

Ранее областное правительство поясняло, что ООО «СК Меркурий» получило участок акватории Волги в Ярославле под размещение причала без торгов в рамках статьи 50 Водного кодекса РФ (использование водных объектов для рекреационных целей).

Алла Чижова