Суд расторг договор на размещение причала-ресторана в Ярославле

Второй арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и признал недействительным заключение договора водопользования на размещение нового причала в Ярославле. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что судоходная компания «Меркурий» разместила дебаркадер с рестораном рядом с речным вокзалом. Договор водопользования был заключен на 10 лет для рекреационных целей туроператорам и турагентам без торгов. Прокуратура обжаловала в суде заключение договора, считая, что необходимо провести аукцион для передачи этой территории. Арбитражный суд Ярославской области встал на сторону судоходной компании, однако апелляционная инстанция отменила решение.

«Признать недействительным заключенный между Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и обществом с ограниченной ответственностью "СК Меркурий" договор водопользования от 15.01.2024. Применить последствия недействительности сделки. Внести запись в государственный водный реестр о погашении права пользования водным объектом»,— говорится в постановлении Второго арбитражного суда.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

Антон Голицын