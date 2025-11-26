Ушаков подтвердил встречу нового представителя США с делегациями РФ и Украины в ОАЭ

Новый представитель США провел переговоры с украинской и российской сторонами в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В ходе этой встречи (спецслужб России и Украины в ОАЭ.—"Ъ") оказался и рояль в кустах — это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями... И также встретился с нашим представителем совершенно неожиданно. Вот что там произошло, в этом великом городе Абу-Даби»,— пояснил господин Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Как уточнил помощник президента, с российской стороны в ОАЭ присутствовал не директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а «представители соответствующих служб более низкого уровня». Они, по словам Юрия Ушакова, занимаются практическими «сложными, щепетильными» вопросами. О каком «новом представителе США» идет речь, господин Ушаков не уточнял.

По данным Axios, в Абу-Даби в разное время с российской и украинской делегациями встречался министр армии США Дэниел Дрисколл. Украину в ОАЭ представлял руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Хотя издание пишет, что на встрече обсуждался мирный план США по Украине, Юрий Ушаков эту информацию не подтвердил. Россия получила этот план по неофициальным каналам, отметил политик, однако его детального обсуждения еще не было. «Официально нет, но бумага есть»,— заключил господин Ушаков.