Совет федерации одобрил закон об отмене стажерства в полиции

Совет федерации (СФ) одобрил закон об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в полицию. Его заменят испытательным сроком, на время которого сотрудникам МВД будут сразу выплачивать полную зарплату.

Испытательный срок для полицейских-новобранцев составит от двух до шести месяцев. На это время им будет запрещено носить оружие и участвовать в опасных операциях. Предполагается, что во время испытательного срока новобранцы будут проходить дополнительное профессиональное обучение под руководством опытного наставника.

Сейчас граждане, претендующие на службу в полиции, обязаны проходить стажировку сроком до шести месяцев. До ее окончания они получают 50% от положенной зарплаты. Авторы инициативы считают, что пересмотр этого порядка поможет решить кадровые проблемы в МВД.

Законопроект был внесен в Государственную думу группой парламентариев во главе с председателем комитета СФ по госстроительству Андреем Клишасом еще 24 октября 2024 года. Госдума приняла закон 12 ноября 2025 года. При первом чтении законопроекта оппозиционеры от КПРФ и «Справедливой России» предположили, что поправки могут привести к снижению уровня подготовки полицейских.

Степан Мельчаков