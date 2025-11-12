Госдума приняла закон о замене стажировок в полиции на испытательные сроки

Государственная дума (ГД) приняла закон об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в полицию. Ее заменят испытательным сроком, на время которого сотрудникам МВД будут сразу выплачивать полную зарплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас полицейские-новобранцы обязаны проходить стажировку сроком от двух до шести месяцев. В этот период они получают 50% от положенной зарплаты. Авторы инициативы считают, что пересмотр этого порядка поможет решить кадровые проблемы в МВД.

В изначальной версии законопроекта депутаты предложили заменить стажировки наставничеством. Полицейских брали бы сразу в штат с полной заработной платой. При первом чтении законопроекта оппозиционеры от КПРФ и «Справедливой России» предположили, что такие поправки могут привести к снижению уровня подготовки полицейских.

Ко второму чтению авторы законопроекта подготовили несколько правок. Госдуме был предложен формат испытательного срока от двух до шести месяцев. В течение этого времени новобранцы не смогут носить оружие, их будет запрещено привлекать к потенциально опасным для их жизни мероприятиям. Помимо этого сотрудникам МВД на испытательном сроке не будут поручать задания во время выполнения которых «самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению» прав и свобод граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2024 года. Первое чтение прошло год спустя — 7 октября 2025 года.

Подробнее о новом законе — в материале «Карьерный прирост».

Степан Мельчаков