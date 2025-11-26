Гордума одобрила передачу региону здания около нижегородской синагоги

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода одобрили передачу властям региона по их просьбе нежилого здания на улице Большой Покровской, 37А. На ноябрьском заседании здание исключили из плана приватизации и внесли в перечень имущества, которое можно передавать безвозмездно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание на улице Большой Покровской, 37А в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты Здание на улице Большой Покровской, 37А в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты

Ранее мэрия хотела выставить здание площадью 558,4 кв. м на торги вместе земельным участком площадью 1,77 тыс. кв. м, который числится по улице Грузинской. Стоимость объектов оценивалась примерно в 100 млн руб.

Недвижимость передают в госсобственность области по поручению губернатора Глеба Никитина, касающегося развития исторических территорий. В региональном минимущества «Ъ-Приволжье» сообщили, что решение по зданию связано с «необходимостью консолидации объектов квартала для его дальнейшего комплексного развития».

Как писал «Ъ-Приволжье», соседний расселенный дом, №35Д, власти изымают у арестованного бизнесмена Дмитрия Дзепы. Ранее областное правительство анонсировало создание «Еврейского квартала» в районе синагоги на Грузинской улице, но пока его концепцию не представили.

Галина Шамберина