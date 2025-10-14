Нижегородская мэрия намерена продать здание на Большой Покровской

Администрация Нижнего Новгорода намерена продать здание на улице Большой Покровской, 37А. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии 14 октября.

Комитету по управлению городским имуществом поручено провести оценку объекта недвижимости для последующего выставления на аукцион. Площадь трехэтажного нежилого здания (включая подвал) составляет 558,4 кв. м. Вместе с ним продадут земельный участок площадью 1,77 тыс. кв. м, который числится по улице Грузинской.

Как писал «Ъ-Приволжье», соседний расселенный дом, №35Д, власти изымают у арестованного бизнесмена Дмитрия Дзепы. Ранее областное правительство анонсировало создание «Еврейского квартала» в районе синагоги на Грузинской улице, однако пока его концепцию не представили.

Галина Шамберина