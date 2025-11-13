Регион намерен забрать у Нижнего Новгорода здание в районе синагоги

Правительство Нижегородской области намерено забрать в собственность региона здание на улице Большой Покровской, 37А. На ноябрьском заседании гордума рассмотрит вопрос об исключении этого здания из плана приватизации, хотя в октябре мэрия уже издала постановление о его продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Комитет по управлению городским имуществом объявить торги не успел. Площадь трехэтажного нежилого здания (включая подвал) составляет 558,4 кв. м. Вместе с ним планировали продать земельный участок площадью 1,77 тыс. кв. м, который числится по улице Грузинской.

Теперь мэрия просит депутатов исключить здание из плана приватизации, ссылаясь на поручение губернатора Глеба Никитина по вопросу развития исторических территорий. Во исполнение этого поручения регион намерен забрать в госсобственность ряд объектов, включая этот дом. Судя по информации из пояснительной записки, здание нужно для «комплексного проекта».

В случае поддержки решения депутатами муниципальный бюджет лишится около 100 млн руб., которые планировали выручить от продажи недвижимости.

Как писал «Ъ-Приволжье», соседний расселенный дом, №35Д, власти изымают у арестованного бизнесмена Дмитрия Дзепы. Ранее областное правительство анонсировало создание «Еврейского квартала» в районе синагоги на Грузинской улице, однако пока его концепцию не представили.

Ирина Швецова