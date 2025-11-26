Путин анонсировал открытие трех российско-киргизских школ в 2027 году

Первые три российско-киргизские школы из девяти запланированных откроют в республике к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.

Проект по совместному строительству этих школ был запущен в 2023 году, напомнил господин Путин. Вести обучение в школах планируется на русском языке.

Россия и Киргизия подписали соглашение о строительстве в республике школ в марте 2023-го. Работать там будут как российские, так и киргизские преподаватели, прошедшие подготовку в вузах РФ. Выпускники школ получат два аттестата — российский и киргизский. Каждая из школ рассчитана на 1,2 тыс. учеников. На строительство Россия выделила $500 млн.

Владимир Путин рассчитывает, что проект поможет объединить педагогический и образовательный потенциал двух стран. По разным оценкам, от 20% до 60% киргизов не говорят на русском языке (при этом самих русских в республике не более 5% от общего населения).