Кому — второй родной, кому — первый иностранный

Русский язык «сближает народы и имеет особую ценность для каждого из государств» СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высказавшись за скорейшее начало полноценной работы Международной организации по русскому языку. Господин Мишустин выступил на заседаниях Совета глав правительств СНГ и Межправсовета ЕАЭС, которые состоялись в Киргизии. Эта республика сама не так давно была в центре скандала с политически-лингвистическим оттенком: летом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый там незадолго до этого закон «О государственном языке» ущемляет права русскоязычного населения. В ситуации разбиралась корреспондент «Ъ» в Бишкеке Светлана Архангельская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Нужно сделать все от нас зависящее для полноценного запуска работы такой структуры. Она должна быть открыта для всех стран, разделяющих важность бережного отношения к русскому языку»,— заявил в четверг Михаил Мишустин, имея в виду Международную организацию по русскому языку.

С помощью новой организации планируется продвигать русский как язык межгосударственного общения, а также официальный язык международных и региональных межправительственных организаций.

Также среди целей — поддержка качественного образования на русском языке, подготовка педагогических и научных кадров, проведение международных научных конференций и других мероприятий.

С инициативой учреждения Международной организации по русскому языку выступил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. В октябре на саммите в Бишкеке лидеры стран СНГ приняли решение о создании такой структуры.

«Это будет не госорган, а международная организация, что теоретически может способствовать большей гибкости и творческому подходу,— рассказал “Ъ” руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Дмитрий Новиков.— До сих пор основным институтом госполитики по поддержке русского языка были русские дома, подведомственные Россотрудничеству. Их эффективность сильно варьируется от страны к стране, но в целом перегруженность разными направлениями деятельности и неизбежная для глобальной структуры громоздкость всегда служили ограничителями».

Создание новой площадки позволит эффективнее обсуждать возникающие проблемы лингвистическо-политического характера.

Яркий пример такой ситуации этим летом как раз предоставила Киргизия. 17 июля президент республики Садыр Жапаров подписал «Закон о государственном языке». Согласно документу, киргизский язык определяется как «язык титульного населения». Среди прочего документ подразумевает, что наименования совместных и иностранных организаций оформляются с транслитерацией на киргизский, а телерадиокомпании должны вести не менее 60% передач на госязыке.

Владеть киргизским и использовать его при исполнении служебных обязанностей должны все госслужащие, включая депутатов, сотрудников Нацбанка, военнослужащих, судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, работников учебных заведений и медперсонал. Для подтверждения знания языка госслужащие обязаны пройти тестирование государственного учреждения «Кыргызтест». При этом за русским языком закрепляется статус официального.

В Москве к нововведениям отнеслись с подозрением. «В Центральной Азии активно пытаются продвигать законы (о языке.— “Ъ”). В Киргизии несколько месяцев назад был принят закон. Когда только эта идея появилась, мы предупреждали наших киргизских друзей о том, что это не вполне демократично. Имею в виду — обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем»,— отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Формальное двуязычие в Киргизии создает целый ряд проблем. Не все чиновники понимают киргизский или русский, но оказывать услуги должны всем. Двуязычных чиновников не так много. Поэтому теперь появилось требование, чтобы все госслужащие знали киргизский, а также могли максимально широко использовать русский язык в повседневной, научной и образовательной сферах»,— пояснил «Ъ» возникшую ситуацию киргизский политолог Денис Бердаков. По его словам, в стране «наступает новая реальность, в которой русский — крайне востребованный первый иностранный язык».

Директор Ассоциации выпускников российских (советских) вузов Кыргызстана Эсен Салиев настроен не так оптимистично. На сентябрьском тренинге для НКО, который проводил в Бишкеке российский Фонд Горчакова, эксперт заявил: хотя посредством русского языка шло становление не одного поколения государственных деятелей, ученых и деятелей искусства, современное поколение не особо заинтересовано в его изучении. Молодежь, по словам господина Салиева, уделяет внимание только государственному языку, то есть киргизскому.

По разным оценкам, от 20% до 60% киргизов не говорят на русском языке (при этом самих русских в республике сейчас не более 5% от общего населения).

«Да, сейчас пространство русского языка в Кыргызстане заметно сжалось по сравнению с советскими временами. Но это предпосылка для повышения спроса и развития инфраструктуры, которая могла бы его удовлетворить»,— не соглашается с таким подходом Дмитрий Новиков. По мнению эксперта Института Китая и современной Азии РАН, русский язык в Киргизии — это «если не “второй родной”, то “первый рабочий” для бизнесменов, политиков, представителей интеллигенции, ориентированных на сотрудничество с Россией».

Над развитием инфраструктуры, которое упомянул собеседник «Ъ», Москва и Бишкек работают уже сейчас. 1 сентября началось строительство трех (из девяти запланированных) русскоязычных школ на 1,2 тыс. учеников каждая. Старт проекту по видеосвязи дали президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров. На строительство Российская Федерация выделила $500 млн.

Еще $1,5 млн из средств Российско-Кыргызского фонда развития выделены на строительство под патронажем МГУ частной общеобразовательной Школы Ломоносова в Караколе, рассчитанной на 660 учеников. Ожидается, что 75% учителей в школу пригласят из России. Ратифицировано межправительственное соглашение об условиях деятельности общественного фонда «Школа Газпром Кыргызстан».

Идет и сотрудничество на уровне вузов, причем не только в рамках Кыргызско-Российского Славянского университета, который в текущем году отметил 30-летний юбилей. В том же Караколе открывается филиал МГУ.

Указ о его создании президент Жапаров подписал осенью. Ожидается, что с 2024–2025 учебного года финансирование филиала будет происходить за счет средств республиканского бюджета. «Российские вузы открываются в Кыргызстане с подачи местных вузов, которым нужны программы двойных дипломов. У нас огромная нехватка предметных специалистов, инженеров, и есть попытка получить суперактуальное образование на русском языке»,— заявил «Ъ» Денис Бердаков.

«Посчитать, сколько средств направляется на поддержку русского языка в Кыргызстане, непросто. Однако можно с уверенностью сказать, что сумма довольно скромная,— отметил, в свою очередь, Дмитрий Новиков.— Россотрудничество не публикует данные о бюджетировании отдельных представительств. Весь его бюджет в 2022 году составил около 4 млрд руб.— около $40 млн по текущему курсу. Значительная часть средств на поддержку русского языка направляется через НКО и даже в частном порядке». По мнению собеседника «Ъ», создание новой международной организации, о которой говорил в четверг Михаил Мишустин, «возможно, позволит привлечь дополнительные ресурсы».