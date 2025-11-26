Директором «Воронежтеплосети» станет Дмитрий Хаустов

Депутаты гордумы Воронежа на сегодняшнем заседании согласовали назначение директором МКП «Воронежтеплосеть» Дмитрия Хаустова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин.

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина

Господин Хаустов свыше 15 лет работает на предприятии в различных должностях. По словам мэра, он является «профессионалом теплоэнергетики». По данным Rusprofile.ru, c 16 июля Дмитрий Хаустов исполнял обязанности директора «Воронежтеплосети» после смерти Андрея Бутырина, руководившего организацией с 2017 года.

Согласно Rusprofile.ru, МКП «Воронежтеплосеть» зарегистрировано в 1994 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Уставный капитал — 864,3 тыс. руб. Учредителем является комитет по управлению имуществом Воронежа. За 2024 год учреждение получило выручку 1,2 млрд руб., убыток составил 38 млн руб.

В октябре управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначили Артема Зарву.

Кабира Гасанова